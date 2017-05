Arquivo/Cristiano Mariz/VEJA José Carlos Bumlai, amigo íntimo do ex-presidente Lula, tinha autorização para entrar quando quisesse, na hora em que bem entendesse ao Palácio do Planalto

CABECINHA NO OMBRO – Depois de mais um depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, o pecuarista José Carlos Bumlai passou à condição de ex-amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

• • • • •



MINHA CASA I – Ao apontar 500 defeitos no triplex, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou bem claro, na presença do juiz federal Sérgio Moro, que a reforma realizada no prédio era necessária.

• • • • •



MINHA CASA II – Se a reforma era imprescindível e foi realizada, que motivo teria Léo Pinheiro para gastar mais de R$ 700 mil num apartamento cujo valor de mercado era de algo em torno de R$ 250 mil?

• • • • •



IMAGEM NEGATIVA I – O casal de publicitários João Santana e Mônica Moura firmou acordo de delação premiada com a Justiça, cujo teor teve o sigilo retirado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato.

• • • • •



IMAGEM NEGATIVA II – Santana disse que Palocci tinha pleno poder sobre uma conta de caixa 2 do PT. Os pagamentos, no entanto, não eram feitos em dia, motivo pelo qual o publicitário fazia cobranças diretas a Lula.

• • • • •



TRANSPARÊNCIA I – O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB) está propondo CPI para investigar a CCR MSVias, além de sugerir que a cobrança do pedágio seja suspensa imediatamente.

• • • • •



TRANSPARÊNCIA II – O representante do PSB na Câmara quer conhecer o teor do contrato com vigência de 20 anos, quanto a concessionário investiu até agora, e quanto arrecadou com a cobrança de pedágio.

• • • • •



CONSCIENTIZAÇÃO I – A Campanha Maio Amarelo objetiva despertar nas pessoas que estão ao volante que a imprudência mata anualmente no Brasil mais de 50 mil pessoas.

• • • • •



CONSCIENTIZAÇÃO II – Além da perda de vidas em franca produtividade, a irresponsabilidade ao volante deixa sequelas irreparáveis nos milhares de sobreviventes da violência no trânsito.

• • • • •



CONSCIENTIZAÇÃO III – Somente na Santa Casa de Campo Grande a entidade registra mais seis mil pessoas acidentadas todos os anos, sendo que a maioria passa por duas ou mais cirurgias.

• • • • •



NOVO RUMO – Por ter discordado da orientação do partido sobre as reformas defendidas pelo presidente Michel Temer, a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa foi sumariamente destituída do cargo de presidente do PSB.

• • • • •



2018 – O médico cardiologista Ricardo Ayache precisa ter o coração forte para suportar a pressão que certamente será feita para que entre na disputa pelo Governo do Estado. Ayache é o novo responsável pela agremiação.

• • • • •



PAPARICO – O PTB de Nelsinho Trad foi o primeiro partido a hipotecar solidariedade a parlamentar, além de escancarar as portas petebistas para abrigar a parlamentar na agremiação getulista.

• • • • •



TROCO – Farmacêuticos que estão em busca de apoio dos senhores (as) deputados (as) na Assembleia Legislativa, serão ‘remédio amargo’ durante a campanha de alguns pela reeleição se o pedido da categoria não for atendido.

• • • • •



RESSOCIALIZAÇÃO I – A população do bairro Moreninhas, um dos mais antigos e populosos de Campo Grande, recebeu o 4º DP revitalizado. Foram os presos do regime semiaberto que trabalharam na obra.

• • • • •



RESSOCIALIZAÇÃO II – A iniciativa faz parte do programa “Mãos que Constroem”, uma parceria do Tribunal de Justiça, Conselho da Comunidade e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.