William Bonner e Fátima Bernardes separados

Twitter/Reprodução Bonner e Fátima: mensagens no Twitter e em 1989 no Jornal da Globo

"Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre." A mensagem foi publicada ontem pelo chamado "Casal 20" da TV brasileira, os jornalistas Wiliam Bonner e Fátima Bernardes, após 26 anos de casamento. Rumores de que o casamento não ia bem circulam desde o começo do ano, mas o âncora do Jornal Nacional e a apresentadora do Encontro nunca comentaram o assunto. Os dois têm três filhos juntos, os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 18 anos.

