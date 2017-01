Reprodução Dilma: do jeito que a coisa anda, será que quer voltar?

Do Ancelmo Gois em blog no O Globo:



"Um grupo, formado por professores universitários, criou uma nova página no Facebook chamada 'Volta, Dilma' (facebook.com/voltadilmarj). O lançamento do comitê será dia 25. Em tempo: há na rede social uns dez grupos pedindo a volta da petista. Só que... Nesta altura do campeonato, desconfio que nem ela deseja concluir o mandato e muito menos o PT."

