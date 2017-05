Vitória de Agamenon em Campo Grande reforça grupo de Zeca na disputa do PT-MS

Antônio Marques/PT-MS Agamenon venceu Maria Rosana neste domingo em segundo turno das eleições internas do PT

Agamenon do Prado é o presidente eleito do PT de Campo Grande. O ex-secretário de Trabalho do governo Zeca venceu em segundo turno no domingo (30) com 433 votos, 44 a mais do que a atual presidente Maria Rosana Gama, que obteve 389. O resultado reforça o favoritismo do grupo do ex-governador e atual deputado federal Zeca do PT que deve eleger Ananias dos Santos para a presidência estadual da sigla, hoje ocupada pelo ex-deputado federal Antonio Carlos Biffi. Essa nova disputa será pelo voto de 250 delegados estaduais eleitos no dia 9 deste mês e ocorrerá no próximo fim de semana, dias 5 e 6, durante o Congresso Estadual do PT-MS. O local, ainda não confirmado, deve ser a sede da Fetems na Capital.

