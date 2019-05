Virar adubo de jardim pode ser opção a enterro ou cremação nos Estados Unidos

Tamanho do texto

Ilustração/Reprodução

O Estado de Washington, nos Estados Unidos, decidiu criar uma lei controversa: permitir a transformação de corpos humanos em adubo para jardins. Aprovado pelo legislativo na semana passada, o projeto aguarda aprovação do governador Jay Inslee. A ideia é oferecer uma alternativa a mais ao enterro ou à cremação, em uma conversão - do corpo ao adubo - que leva 30 dias. Essa alternativa vem ganhando adeptos nos EUA como forma de contribuir com o ambiente depois da morte, de forma legal informa a BBC - leia aqui. Em muitos países, incluindo o Brasil, é proibido dispor de restos humanos fora de cemitérios ou locais de enterro autorizados, por questões sanitárias.

