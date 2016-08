Violência gaúcha derruba ex-secretário de MS

Fotos Reprodução Jacini cai dois meses depois do 'velório simbólico' em frente a seu prédio

Após o assassinato de uma mulher em frente ao Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, que marcou ontem mais um episódio na onda crescente de violência em Porto Alegre, Wantuir Jacini, que foi secretário de Segurança e Justiça de MS no governo André Puccinelli (PMDB), pediu exoneração do cargo de secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A pressão sobre a deficiência na segurança gaúcha vinha ocorrendo há meses. Em junho, manifestantes fizeram até um velório simbólico em frente ao prédio onde mora Jacini na capital gaúcha, carregando um caixão e cruzes com nomes de vítimas da violência no estado. Em nota, o governador José Ivo Sartori anunciou que, com a saída de Jacini, montou um "Gabinete de Crise" coordenado pelo vice-governador, José Paulo Cairoli, que responderá pela área até ser nomeado um novo secretário. Após pedir ajuda a Michel Temer, o governador anunciou hoje que o governo federal enviará 200 homens na Força Nacional para reforçar a segurança no estado.

