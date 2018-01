Vídeo mostra motociclista batendo de frente com carro em rodovia de Goiás

Reprodução de vídeo Motociclista é arremessado para alto depois de bater de frente com Fia Pálio em rodovia com destino à Brasília

Um vídeo que mostra um motociclista que acabou morto ao trafegar em alta velocidade e bater de frente com um carro na BR-020, na tarde de ontem, próximo à entrada de Formosa, em Goiás, se espalhou por todo o Brasil via WhatsApp O vídeo feito por um motorista, que seguia na pista contrária, mostra o condutor da moto, José Dimas Ribeiro dos Santos, de 50 anos, sendo arremessado para o alto ao bater em um Fiat Pálio. O motociclista morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou ao jornal Correio Braziliense que, poucos minutos antes da colisão, a central recebeu denúncias de que o motociclista teria saído embriagado de um restaurante às margens da BR-020, e pegou a pista com destino à Formosa, na contramão. Veja o vídeo:

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog