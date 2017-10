Vereador propõe recompensa a quem denunciar corrupto em Campo Grande

Izaias Medeiros/Câmara de CG Projeto foi protocolado na semana passada na Câmara pelo vereador André Salineiro (PSDB)

Projeto de lei apresentado na Câmara prevê recompensa a quem denunciar desvios de dinheiro do Município de Campo Grande, caso isso resultar na condenação de quem cometeu o crime e a devolução dos recursos aos cofres públicos. Conforme a proposta, de autoria do vereador André Salineiro (PSDB), a recompensa será de 10% do valor desviado, limitada em, no máximo, R$ 100 mil reais. Se houver mais de um informante, o prêmio será rateado: 70% ao primeiro denunciante e 30% aos demais.

