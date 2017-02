Veja exibe passeio de Delcídio em Jurerê

Veja/Reprodução Imagem de Delcídio em vídeo exibido pela Veja

Depois de divulgar que o juiz Vallisney Oliveira, chamado de "Moro do Planalto", está de olho em Delcídio (leia aqui), o blog Radar da Veja noticia hoje que o copeiro do exsenador, Rerinha Araújo, divulgou na internet vídeos que mostra o chefe curtindo a folga do fim e início de ano com passeios de lancha, praias paradisíacas em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Veja aqui no site Veja.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog