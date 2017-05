Vander Loubet representa MS na comissão que vai tratar do Orçamento da União

Tamanho do texto

Divulgação Vander durante a instalação da Comissão Orçamentária ontem no Congresso

Indicado pelo PT, o deputado federal Vander Loubet é o único parlamentar de Mato Grosso do Sul que assumiu vaga como titular na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) instalada ontem no Congresso e que elegeu como seu presidente o senador Dário Berger (PMDB-SC) e como relator-geral da proposta Orçamentária Anual para 2018 o deputado federal Cacá Leão (PP-BA). Integrada por 42 titulares (31 deputados e 11 senadores) e 42 suplentes, a comissão é uma das mais importantes do Congresso, responsável por projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual da União. Também examina e emite parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal e acompanha e a fiscaliza a execução orçamentária.

