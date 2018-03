Vai ficar mais difícil renovar a CNH

Ilustração/Reprodução Além do exame médico, que já existe, motorista terá de fazer curso e prova teórica para renovar a habilitação

Vai ficar mais difícil renovar a Carteira Nacional de habilitação (CNH) que terá novas exigências: a realização de um curso de 10 horas-aula e uma prova com 30 questões – parecida com a aplicada a quem está tirando a primeira habilitação. As novas regras passam a valer a partir de junho, conforme Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada neste mês, que altera o processo de formação e habilitação de motoristas. O exame de aptidão física e mental deve ser repetido a cada cinco anos. Para maiores de 65 anos, o exame será feito a cada três anos.

