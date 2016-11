Uma cidade “sem prefeito” em MS

www.MarcoEusebio.com.br Na cidade turística de Bonito, a coisa estaria feia na prefeitura

A cidade turística de Bonito está praticamente sem prefeito há mais de duas semanas, depois de que Leonel Brito, o Leleco (PDT), diagnosticado com câncer, passou por cirurgia e está internado em Campo Grande. Na teoria, a função é exercida pelo vice Josmail Rodrigues (PR) que disputou sem sucesso as eleições deste ano para suceder Leleco. As informações que circulam na cidade, entretanto, dão conta de que o vice pouco aparece na prefeitura e que nem ele, nem o presidente da Câmara, vereador João Ligeiro (PDT), teriam interesse em assumir o Município neste fim de mandato por conta de um rombo no orçamento que ultrapassaria a 10 milhões de reais. Ao divulgar a situação, o jornal Correio do Estado diz que procurou o vice e o vereador, mas nenhum deu retorno às ligações. Caso o impasse seja confirmado, a cidade poderá vir a ser comandada pelo juiz local até que o tucano Odilson Soares (PSDB), que derrotou Josmail nas urnas, assuma o cargo em janeiro.

