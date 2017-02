Uma chance de André ser candidato...

Natália Moraes/Capital News André: 'uma chance em um milhão'

Embora repetindo que não cogita disputar a sucessão do governador Azambuja (PSDB) e defendendo outros nomes de seu partido como os senadores Simone e Moka e o deputado Júnior Mochi, André Puccinelli (PMDB) deixou uma dúvida no ar hoje. Na Assembleia, onde foi participar da posse do ex-vereador e correligionário Paulo Siufi na cadeira de deputado que estava vaga com a eleição de Marquinhos Trad (PSD) prefeito, voltou a ser indagado por jornalistas sobre ser candidato ou não. Respondeu que que a chanche é de "uma em um milhão". Ou seja... existe uma chance.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog