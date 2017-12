Um novo nome do PMDB para o Senado

ALMS Divulgação Márcio Fernandes diz, por enquanto, em disputar mais uma reeleição à Assembleia. Mas no PMDB o comentário é outro

Márcio Fernandes para o Senado em 2018? A conversa circula desde a convenção estadual que aclamou André Puccinelli à presidência regional da sigla. Consultado, ele negou no início do mês, dizendo aqui ao Blog: "Posso ser candidato ao Senado, no futuro. Por enquanto, sou candidato à reeleição". Porém, os comentários continuam e algumas lideranças peemedebistas já apoiam: "É jovem, mas experiente no Legislativo com três mandatos, sem nenhum processo, tem forte na Capital e em 47 cidades e possui apoio empresarial para estrutura de campanha", comentou um deputado da bancada, pedindo para não ser identificado. A história já chegou nas ondas do rádio. Ouça abaixo o que disse o radialista Joel Silva nesta segunda-feira na 95,9 FM Capital.

