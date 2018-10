UEMS oferece Aulão grátis para o Enem

UEMS Divulgação Aulão será no dia 18 de outubro no Auditório da UEMS. As inscrições estão abertas via internet

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai oferecer um "Aulão" preparatório para o Enem totalmente gratuito, no dia 18 de outubro, em seu auditório (Av. Dom Antônio Barbosa, nº 4155, Vila Santo Amaro) em Campo Grande. Professores, voluntários e psicólogos vão passar informações e dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio. "As atividades são voltadas principalmente para escola públicas, mas estamos abrindo o aulão para todos os jovens de Campo Grande", diz a professora Eva Faustino, do projeto de extensão "Conhecendo a UEMS". As inscrições estão abertas via internet - clique aqui.

