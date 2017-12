TV Globo demite William Waack

Fotos Reprodução Renata Lo Prete assume bancada do Jornal da Globo com a saída de William Waack da emissora depois de declaração racista

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato com o jornalista William Waack, que estava afastado do Jornal da Globo desde o dia 8 de novembro após o vazamento de um vídeo em que ele aparece fazendo comentário de cunho racista (veja aqui) antes de entrar no ar na cobertura das eleições presidenciais dos EUA. Renata Lo Prete assume oficialmente o cargo de apresentadora do telejornal. Em comunicado assinado por Waack e pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel, o jornalista "reitera que nem ali nem em nenhum outro momento de sua vida teve o objetivo de protagonizar ofensas raciais" e "pede desculpas a quem se sentiu ofendido". A "TV Globo reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações", reitera "a excelência profissional de Waack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV Globo e ao brasileiro" e "a ele agradece os anos de colaboração."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog