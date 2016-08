Tucano lidera em Ponta Porã, diz Ipems

Correio do Estado/Reprodução Pela pesquisa, hoje o tucano seria eleito

O tucano Hélio Peluffo lidera a corrida pela Prefeitura de Ponta Porã com 55,30% das intenções de voto, seguido por Chico Gimenez (PMDB) com 15,47% e o atual prefeito Ludmar Novaes (PPS) com 9,57%. É o que aponta pesquisa do Ipems divulgada hoje pelo jornal Correio do Estado. A soma dos que dizem que votam em branco, nulo ou estão indecisos é de 19,66%. Registrada na Justiça Eleitoral com o nº 07177/2016 a pesquisa ouviu nos dias 20 e 21 deste mês 300 eleitores da cidade e a margem de erro é de 5,66 pontos para mais ou para menos, diz o jornal.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog