TRF3 barra entrevistas da Veja e SBT em MS com autor da facada em Bolsonaro

Fotos Reprodução Preso em MS, Adélio virou alvo de pedidos de entrevistas depois de tentar matar Jair Bolsonaro durante ato de campanha em Minas

O desembargador Nino Toldo, Tribunal Regional da 3ª Região (TRF-3), suspendeu ontem (27) decisão do juiz Federal Dalton Igor Kita Conrado, corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande, que autorizou a entrada de repórteres da revista Veja e do SBT no local para entrevistar Adélio Bispo dos Santos, autor do atentado contra Jair Bolsonaro. A liminar do TRF3 atende pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul contra a decisão do juiz, que na terça-feira deu prazo de cinco dias para a realização das entrevistas e negou pedidos de outros veículos de comunicação que fizeram a mesma solicitação: o Jornal O Globo, Folha e Revista Crusoé.



Os procuradores da República Silvio Pettengill Neto, Silvio Pereira Amorim e Damaris Rossi Baggio Alencar, argumentaram, entre outras coisas, que a realização de entrevistas acarretaria risco à segurança da penitenciária e impactos no cenário político-eleitoral, além de estimular glamourização do criminoso. "Em princípio, a concessão de entrevistas e a realização de matérias jornalísticas com internos de estabelecimentos prisionais federais não se coadunam à própria razão de ser desses estabelecimentos", observou o desembargador federal Nino Toldo, do TRF3. O magistrado acrescentou que a entrevista "poderá ensejar não apenas prejuízo ao curso das investigações e à própria defesa do investigado, mas também indevida interferência no processo eleitoral em curso, quer pelos partidários do candidato Jair Bolsonaro, quer pelos seus adversários na eleição".

