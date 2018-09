Três em cada 10 admitem voto útil

Ilustração/Reprodução Conforme Ibope, 28% dos eleitores dizem ser alta a possibilidade de mudar de voto para impedir vitória de quem rejeitam

Cerca de três em cada dez eleitores mudariam o voto para evitar que um candidato que eles não gostam vença as eleições presidenciais deste ano, apontou a pesquisa do Ibope contratada pela CNI divulgada ontem. Consultados pelo chamado "voto útil" contra algum candidato, 28% afirmam que a probabilidade de trocar o candidato de sua preferência é "alta" ou "muito alta". Outros 48% disseram que é "baixa" ou "muito baixa". O Ibope também perguntou quem os eleitores acham que será o próximo presidente: 44% disseram Bolsonaro, 20% Haddad, 8% Ciro Gomes, 7% Geraldo Alckmin, 3% Marina Silva, 1% Alvaro Dias e 1% Henrique Meirelles. Não sabem ou não responderam 16%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios de 22 (sábado) até 24 (segunda-feira) e está registrada no TSE com nº BR-04669/2018. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos.

