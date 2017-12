Transplantado de MS rumo a São Silvestre

Do arquivo do Carlão para o www.MarcoEusebio.com.br Depois de participar dos jogos radicais urbanos em Campo Grande, Carlão vai correr na São Silvestre

Carlos Alberto Rezende, o Professor Carlão do Instituto Sangue Bom que coordena campanhas de doação de sangue e de medula, pretende ser o primeiro transplantado de Mato Grosso do Sul a participar da tradicional Corrida de São Silvestre no último dia do ano em São Paulo. Carlão, que há pouco mais de um ano recebeu um transplante de medula, seguirá para a capital paulista no dia 28. O objetivo é chamar a atenção para a qualidade de vida e importância das doações. O professor tem como consultor de treino seu ex-aluno Cleberson Yamada, comentarista de atletismo da Bandsports e embaixador da Universidade de Leipzig no Brasil, que também vai correr a prova.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog