Tereza Cristina perde comando do PSB em MS por votar a favor reforma trabalhista

Divulgação Tereza diz não temer punição: 'Votei com a minha consciência. O Brasil precisa das reformas'

A direção Nacional do PSB decidiu ontem (27) destituir do comando estadual do partido quatro deputados federais que votaram na madrugada de quinta a favor da reforma trabalhista, contra decisão da executiva, dentre eles a deputada Tereza Cristina que deixa de presidir o diretório estadual da legenda em Mato Grosso do Sul. Líder da bancada do PSB na Câmara, Tereza disse não temer punição do partido. "Votei com a minha consciência, sou uma desenvolvimentista. O Brasil precisa das reformas", afirmou a deputada ao Estadão de S.Paulo. Além dela, perderam o comando do PSB em seus estados os deputados Fábio Garcia (MT), Danilo Forte (CE) e Maria Helena (RO). No total, 14 dos 34 deputados do PSB desrespeitaram a ordem e também poderão sofrer sanções previstas no código de ética do partido, que vai de advertência a expulsão.

