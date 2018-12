Tereza Cristina diz que futuro governo estuda o “lugar certo” para a Funai

Antonio Cruz/ABr Tereza Cristina disse que equipe do futuro governo estuda o

Indagada se ruralistas teriam rejeitado a incorporação da Fundação Nacional do Ìndio (Funai) no Ministério da Agricultura, a deputada federal e futura ministra Tereza Cristina (DEM-MS) respondeu aqui ao Blog: "Não é bem assim. Estão estudando o lugar certo". A definição com "certeza' sairá até a semana que vem, afirmou Tereza, que se reuniu nesta terça-feira com Jair Bolsonaro em Brasília para tratar da "estruturação da pasta". Questionado, Bolsonaro disse à imprensa que a Funai pode ir para a "ação social", o Ministério da Cidadania a ser criado em seu governo.

