Tereza convoca produtores rurais de MS para equipe de transição de Bolsonaro

Tamanho do texto

Fotos Reprodução Luana Ruiz e Ademar da Silva Júnior foram nomeados hoje na equipe de transição de governo de Bolsonaro

A deputada e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nomeou dois produtores rurais de Mato Grosso do Sul para integrar a equipe de transição de Jair Bolsonaro: o médico veterinário e ex-presidente da Famasul, Ademar Silva Junior, e a advogada Luana Ruiz Silva de Figueiredo, conhecida por atuar na Justiça contra invasões de terra no estado. Os nomes foram publicados na quinta (06) no Diário Oficial da União.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog