Temer vai prorrogar prazo para adesão ao “novo Funrural”, diz bancada ruralista

Tamanho do texto

Divulgação Deputados Nilson Leitão e Tereza Cristina, da Frente Parlamentar da Agropecuária, confirmaram decisão de Temer

O governo vai prorrogar para 30 de novembro o prazo final para adesão de produtores rurais e empresas ao "Refis" do novo Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) que iria expirar na próxima sexta-feira. O compromisso foi assumido por Michel Temer em reunião na noite anterior com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FAP), deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), e a relatora da MP (793/2017) sobre o Funrural, deputada Tereza Cristina (PSB-MS). A MP com o prazo estendido será publicada até sexta-feira, sem interferir na atual tramitação da MP 793/2017, diz Tereza Cristina.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog