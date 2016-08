Temer planeja mudar programas sociais do PT

Twitter/Reprodução Temer quer repaginar Bolsa Família e outros programas petistas

Michel Temer espera que o impeachment se confirme para passar de interino a titular do cargo e planeja promover uma ofensiva na área social, com mudanças em programas petistas, retomada da reforma agrária e iniciativas de impacto eleitoral. A meta é desconstruir o discurso de que a gestão peemedebista representa retrocesso em políticas públicas e se aproximar das camadas mais pobres, que apoiaram as gestões Dilma e Lula. A proposta é “repaginar” cinco bandeiras do PT – Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Ciência sem Fronteiras, Pronatec e Transposição do São Francisco – e lançar dois projetos: um para crianças de até 3 anos e outro de reforma de casas populares. Na nova política de reforma agrária, o plano é dar aos beneficiados o título da propriedade e reduzir a ação de movimentos como o MST. (Com O Globo)

