Temer mantém Abrão Razuk juiz do TRE

Foto ALMS e imagem DOU Abrão Razuk ficará por mais dois anos no cargo de juiz titular do TRE-MS conforme decreto publicado hoje

O advogado Abrão Razuk ficará por mais dois anos na função de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) que ocupa desde 2015, conforme decreto assinado pelo presidente Michel Temer e pelo ministro Torquato Jardim (Justiça) publicado hoje no Diário Oficial da União. Ele figurava em lista tríplice do Tribunal de Justiça (TJMS) com outros dois indicados, os advogados Rodrigo Dal Piaz e Lauane Volpe Camargo. Especialista em Direito Civil, escritor e membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras, Razuk foi juiz em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Campo Grande.

