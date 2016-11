Telefones de senadores via WhatsApp

WhatsApp Reprodução Lista que circula via WhatsApp



Começou a correr via WhatsApp por todos o Brasil desde a semana passada uma lista com números de telefones de 60 dos 81 senadores da República, que não se sabe quem vazou com a mensagem "vamos conversar com nossos senadores". Na relação há nomes famosos como Aécio Neves, José Serra, Renan Calheiros, Romário, Marta Suplicy, Ronaldo Caiado, Lidbergh Farias, Magno Malta, Cristovam Buarque e Randolfe Rodrigues. A lista inclui dois dos três senadores de MS: Moka e Simone Tebet. Aqui no Blog, a mensagem chegou de contatos de Campo Grande e de outros estados, como São Paulo e Rondônia. E os números são autênticos, embora alguns, ao contrário do que diz a lista, não usam WhatsApp.

