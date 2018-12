Tamanho livra “boi gigante” do matadouro

Geoff Pearson/Divulgação Usando como guia da boiada de Geoff Pearson, o boi 'Calcinha' gigante escapou do abate e vai viver em confinamento

Com 1,94 metro de altura e cerca de 1,4 mil kg, mais pesado do que carros de passeio, o "boi gigante" Knickers (calcinha em inglês), da raça Holstein-Friesian, escapou do abate e, aos sete anos, vai passar o resto da vida pastando em um confinamento de Lake Preston, em Myalup, na Austrália. No mês passado ele foi a leilão, mas processadores de carne disseram que não tinham infraestrutura necessária para lidar com ele, devido ao tamanho. Seu dono Geoff Pearson explica a origem do nome do "Calcinha" gigante: "Quando ele era novo, logo que o pegamos, tínhamos um gado (da raça) Brahman que era amigo dele...". "O nome dele era Bra (sutiã)... então nós tínhamos bra (sutiã) e knickers (calcinha)". Apesar do tamanho, Knickers não é o maior. O boi mais alto ainda vivo é Bellino (da raça Chianina) – que tinha 2,027 m de altura aferidos na Itália em 2010 pelo Guinness, o livro dos recordes. (Com BBC)

