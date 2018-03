Takimoto vai trocar PDT pelo MDB

Tamanho do texto

Giuliano Lopes/ALMS Desafinado com lideranças regionais do PDT, George Takimoto vai aproveitar janela para se filiar ao MDB de André

A janela para troca de partido sem risco de perda do mandato aberta até o dia 7 de abril, fará o PDT perder seu único deputado na Assembleia. George Takimoto vai se filiar ao MDB comandado pelo ex-governador André Puccinelli no dia 24 deste mês em Dourados, anunciou à imprensa na sessão de hoje o deputado Renato Câmara, cujo partido passará de seis para sete deputados na Casa. Outro filiado do PDT que estuda convite para se filiar ao MDB é o ex-deputado e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, acrescentou Câmara.

