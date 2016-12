Suspensório...

Ilustração/Reprodução Prefeitura travada na reta final de Bernal

Com a suspensão da licitação de kits e uniformes em Campo Grande pelo Tribunal de Contas, um integrante da equipe de Bernal diz que circula nos corredores do Paço Municipal o comentário de que depois das lâmpadas de LED, CBUQ, tarifa do ônibus, IPTU e agora os kits, só falta a Corte Fiscal mandar suspender o oxigênio do prefeito para que ele não faça mais nada nesta reta final de mandato.

