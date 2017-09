Surpreso com nomeação, Marun vai avaliar se assessor comandará Funai em MS

Facebook/Reprodução Paulo Rios, indicado por Carlos Marun há nove meses, admite ter sido surpreendido hoje com sua nomeação para coordenação local da Funai

Nove meses depois de Carlos Marun (PMDB-MS) indicar ao presidente Michel Temer seu assessor para o cargo (leia aqui), a nomeação de Paulo Rios Júnior como coordenador regional da Funai em Campo Grande publicada hoje no Diário Oficial da União pegou o deputado federal de surpresa. De Brasília, por telefone, Marun acaba de dizer com exclusividade ao Blog que tinha convidado Rios para exercer a coordenação política de seu mandato na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul e vai conversar com ele sobre assumir ou não a função. "Quero conversar com ele na segunda-feira pra verificar o que é melhor nesse momento pra ele, para o nosso grupo político e para a Funai também" disse o deputado. Marun acrescentou que a nomeação mostra que as avaliações feitas em nível do governo federal mostram que Paulo Rios é uma pessoa "com currículo e idoneidade suficientes para assumir esse cargo". Ouça abaixo o que disse Marun com exclusividade ao Blog.

