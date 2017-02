“Sou candidato à reeleição”, diz Moka ao descartar hipótese de pendurar as chuteiras

Toninho Souza, da Assessoria Moka discursa em ato com prefeitos hoje em Nova Andradina

Durante encontro que reuniu prefeitos de dez cidades da região leste hoje em Nova Andradina com participação do superintendente da Sudeco, Antonio Carlos Nantes, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS) foi questionado sobre o plano de algumas lideranças aqui revelado e que repercutiu na imprensa estadual (leia A chapa) de montar um "chapão" para 2018 em MS o que o levaria para uma vaga no Tribunal de Contas.



Sobre o assunto, Moka esclareceu em alto e bom som:



– "Meu nome é Waldemir Moka, sou senador da República e candidato à reeleição. Não tem essa de TCU, TCE ou qualquer outro órgão federal. E quem quiser, que me enfrente nas urnas. A população vai julgar meu trabalho e minha longa vida pública ver que não há nada que desabone minha conduta".



Presentes ao evento, o ex-governador André Puccinelli, os deputados Márcio Fernandes e Renato Câmara (os três do PMDB).

