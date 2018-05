Simone pressiona por decisão no MDB e Temer deve anunciar Meirelles ao Planalto

Fotos Reprodução Líder do MDB no Senado, Simone cobrou pressa na decisão e candidatura de Meirelles deve ser anunciada por Temer

Michel Temer avisou aos interlocutores mais próximos que lançará nesta terça-feira a pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Palácio do Planalto pelo MDB, diz Gerson Camarotti em blog no G1. O lançamento deve ocorrer em evento intitulado "Encontro para o futuro" programado para hoje pelo partido. Conforme Camarotti, um grupo próximo ao presidente, liderado pelo ministro Moreira Franco, defende que Temer aguarde para decidir se vai disputar ou não a reeleição. Entretanto, a bancada do MDB no Senado, liderada por Simone Tebet (MS), pressionou o presidente a anunciar logo sua decisão de não disputar a reeleição.



"A bancada entende que não tem condições do partido lançar a candidatura de Temer. Atrapalharia muito os planos regionais do MDB", disse Simone ao blog do G1. "Por que insisto que o presidente Temer oficialize logo que não será candidato? Porque sabemos que ele não é candidato. E atrasar isso, impedirá que um pré-candidato avance na sua mobilização", ressaltou.



A senadora também reagiu ao movimento do Planalto de transformar Temer no coordenador da campanha presidencial do MDB. Ela conta que chegou a alertar o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) do risco de Temer assumir o comando da campanha. "É um suicídio a coordenação da campanha ficar nas mãos do presidente Temer. Diante da situação do país, o presidente tem que governar. Isso contaminaria a campanha do MDB", advertiu, conforme o G1.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog