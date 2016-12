Simone fora da sucessão de Renan no Senado

Raimundo Sampaio/DA Press/Correio Braziliense/Reprodução Simone diz estar fora da disputa pela presidência do Senado

Do "O Antagonista":



"Simone Tebet, a senadora do PMDB do Mato Grosso do Sul que ganhou força durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff (mas não só) e aparecia na lista de apostas da sucessão de Renan Calheiros, disse a O Antagonista que não é nem será candidata à presidência do Senado. "O ano de 2017 será de muitos desafios. O importante é unir forças para ajudar o Brasil a se reerguer." Mais cedo, noticiamos aqui que a chance de o PSDB ficar com a presidência do Senado não é mais zero. E aqui que Romero Jucá também nega ser candidato."

