Servidora agride repórter ao defender aumento de salário de vereadores

Reprodução de vídeo A servidora Alice Ribeiro, que seria esposa de vereador, atacou repórter por questionar generoso reajuste salarial dos vereadores

Ao defender o aumento salarial de 19,8% que os vereadores de Uberlândia (MG) concederam a eles próprios neste mês, a procuradora jurídica da Câmara, Alice Ribeiro, agrediu o repórter Ricardo Martins, da afiliada Band irritada ao ser questionada se o aumento, embora legal, não seria imoral diante da crise no País. Conforme o jornal Estado de Minas, a funcionária do Legislativo é casada com o vereador Hélio Ferraz, o "Baiano" (PSDB), que integra a mesa diretora da Casa e teria se irritado com matéria veiculada pela emissora no dia em que foi anunciado o aumento. No vídeo da agressão que circula nas redessociais o repórter afirma que a entrevista estava marcada com o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira (PSD), que desistiu de última hora e escalou a procuradora como sua porta-voz. Veja o vídeo.

