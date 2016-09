Sérgio Moro entra no Facebook de jurista e responde crítica sobre condenação de Bumlai

Fotos e Imagem Facebook Reprodução Caso Bumlai: Moro respondeu pelo Facebook ao jurista Strech

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, entrou na página do jurista gaúcho Lenio Streck no Facebook para rebater um postagem com a acusação de que teria sentença pronta, pela rapidez da decisão, na condenação do pecuarista sul-mato-grossense José Carlos Bumlai.



Lenio Streck escreveu:



"Sentença proferida por Sérgio Moro no caso Bumlay: Alegações finais da defesa entraram dia 14. Conclusão ao juiz as 7h52min do dia 15. Sentença de 160 páginas dois minutos depois, as 7h54min. Bingo! Será necessário dizer algo? Há anos aviso que o solipsismo judicial acabaria com o direito. E a dogmática jurídica tradicional foi conivente. Quem esteve no Ibcrim do ano passado e assistiu minha palestra sabe do que estou falando! O Estado Democrático de Direito está em risco. Exceção em cima de exceção. Tudo em nome de argumentos finalisticos. A moral predou o direito. E com apoio de grande parte da comunidade jurídica. Os juristas estão canabalizando o direito! Isso não vai terminar bem!



Sérgio Fernando Moro respondeu:



"Vale esclarecer os fatos ao jurista Lenio Streck. A ação penal 50615785120154047000 foi conclusa para sentença em 13/08/2016. Em 09/09/2016, sentença ja em elaboração, baixei em diligência para juntar cópia faltante do acordo de Nestor Cerveró e a bem da ampla defesa. Todos já sabiam do acordo mas era relevante a juntada do documento faltante. Foi então concedido prazo as partes para querendo complementarem suas alegações finais. Apenas ratificaram suas alegações, o que fizeram até 14/09/2016, sem nada inovar nas alegações anteriores.. Em 15/09/2016, foi então prolatada a sentença. O registro da conclusão foi apenas para permitir o lançamento da sentença no sistema. Críticas são bem vindas a qualquer atuação de agentes públicos. Mas convém que os fatos sejam relatados como aconteceram e não com com distorção do ocorrido. Do contrário parece má-fé, o que imagino que não deve ter sido a intenção do jurista em questão."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog