Sérgio de Paula de saída da Casa Civil de MS

Reprodução/Arquivo Sérgio de Paula, chefe da Casa Civil de MS

Sérgio de Paula estaria de saída da chefia da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul. Às vésperas da reforma administrativa do Estado, a notícia gera especulações, pois ele é considerado um dos secretários mais próximos do governador Azambuja, a quem acompanha há anos como assessor. A comunicação estatal até agora não confirmou nem desmentiu a notícia. Fontes do governo, entretanto, disseram ao Blog que o secretário já estava na lista da reforma e deve sair com a missão de cuidar do PSDB visando as eleições de 2018, já que o presidente regional da sigla, Márcio Monteiro (atual secretário de Receita), deve se desligar do partido, pois é cotado a assumir vaga no Tribunal de Contas a ser aberta com a aposentadoria da conselheira Marisa Serrano.

