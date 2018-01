Serenata para “Manoel de bronze” em Campo Grande emociona autor da obra

Foto e imagem Facebook/Reprodução Serenata ao 'Manoel de bronze' feita por Jader emocionou o escultor Ique que enviou mensagem sobre o assunto ao Blog

Ao voltar do trabalho início da madrugada do domingo que encerrou 2017, o saxofonista Jader Leandro, de 32 anos, voltava do trabalho, em Campo Grande, quando estacionou próximo ao cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa, sentou-se ao lado da escultura de Manoel de Barros e tocou músicas regionais numa homenagem póstuma de fã ao poeta, chamando a atenção de quem passava pelo local. A inusitada serenata, sensibilizou o autor da obra. Ao ver os vídeos postados pelo músico no Facebook, o cartunista campo-grandense Victor Henrique Woitschach, que virou escultor de celebridades, se emocionou. Lá do Rio, onde mora, o Ique escreveu a seguinte mensagem ao Blog:



"Simplesmente sensacional! Me emociono em ver a sensibilidade desse artista, sua música suave e sua deferência com o mestre Manoel de Barros, materializado em minha escultura. É isso. A arte toca e chama primeiro os artistas, e acaba envolvendo toda a população.



Essa inspiração vem do que Manoel representa, de sua poesia incrível e de sua capacidade de tocar profundamente a todos. Através de sua arte ele nunca será esquecido, e sempre estará pronto pra receber a energia de quem quer levar um dedinho de prosa com ele, ou simplesmente senti-lo, toca-lo. E o Jader fez isso, tocou Manoel no fim de seus momentos mágicos com o mestre. É como se ele realmente estivesse ali ouvindo aquela homenagem.



Tenho que agradecer ao Jader esse momento mágico. Gostaria de ter estado lá nessa hora pra sentir tudo isso de perto. Viva Manoel de Barros! Viva a arte na rua, que proporciona momento incríveis como esse!"



Veja abaixo um dos vídeos postados pelo Jader, tocando Chalana para o "Manoel de bronze":

