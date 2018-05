Senadores e a “guerra” pelo Guerreiro

Fotos Divulgação O prefeito Guerreiro, de Três Lagoas, em encontros com os senadores Pedro Chaves e Moka em Brasília

Declarações de apoio político de prefeitos de Mato Grosso do Sul nesta temporada pré-eleitoral, andam gerando ciumeira e confundindo alguns eleitores. É o caso do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Frequentador assíduo do gabinete de Pedro Chaves (PRB-MS) em Brasília, o tucano chegou até a aparecer em vídeo, ao lado do senador, rasgando elogios a ele. E ontem, Guerreiro chamou a atenção ao aparecer na foto (veja aqui) de prefeitos que assinaram carta de apoio à reeleição do senador Waldemir Moka (MDB-MS) em Brasília. Nessa sinuca, o bicudo tem saída: como são as cadeiras dos dois senadores em jogo nas eleições deste ano, pode dizer que apoia ambos para primeiro e segundo voto. Difícil vai ser explicar que não está "dando um chapéu" se na área de apoio pintar uma terceira via.

