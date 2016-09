Senador de MS propõe multa para quem obstruir o trânsito com manifestações

Agência Senado Chaves: direito de ir e vir também é importante

Se depender do senador Pedro Chaves (PSC-MS), pessoas e grupos que quiserem fazer manifestações em ruas, avenidas ou rodovias terão de obter autorização prévia ao órgão controlador de trânsito. Sem isso, quem interromper a circulação em via pública poderá responder por infração gravíssima que prevê multiplicação da multa em 60 vezes para os organizadores do evento. É o que prevê projeto de autoria do sul-mato-grossense que está na CCJ no Senado. Chaves alega que, tão importante quanto o direito à manifestação, é o direito de ir e vir das pessoas. Ele lembrou casos, como o de uma ambulância com enfermo gravemente ferido que ficou retida em uma manifestação no Rio Grande do Sul, e a perda de 13 mil frangos em Mato Grosso do Sul, ocorridos neste ano, por causa de vias bloqueadas por manifestantes. (Com Agência Senado)

