Seja feliz!

Reprodução Convite desabafo de jovem bacharel que viralizou na internet e teve resposta do presidente da OAB-PE

"Passados seis fucking longos anos e acabou essa desgraça." O desabafo foi feito por um jovem bacharel de Direito de Pernambuco em convite para sua formatura que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. No texto, o universitário critica o curso e cita a frase de "um filósofo" que ele afirma não se lembrar quem é: "não estudo para ser chamado de doutor, estudo para ser chamado de rico". Lamentando a escolha do rapaz, o presidente da OAB-PE, Ronnie Preuss Duarte, aconselhou: "Não siga a advocacia. Por tudo o que li, tenho a certeza de que nela você poderá até ficar rico, mas muito dificilmente conseguirá ser feliz!" Leia aqui no Migalhas jurídicas.

