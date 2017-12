Sede foi desapropriada e já é da Câmara, mas batalha judicial da Haddad continua

Deurico/Capital News Haddad mantém duas ações contra a Câmara: uma para fixar valor da desapropriação, outra cobrando aluguéis atrasados

Sobre a sede da Câmara de Campo Grande que passará por reforma no ano que vem conforme aqui divulgado na terça (26), o imóvel, que era alugado, agora é propriedade do Legislativo. "Foi desapropriado em definitivo", informou hoje ao Blog o advogado André Borges Netto, que representa a Haddad Engenharia. Sobre o valor de indenização à empresa pela desapropriação, Borges respondeu: Sem valor final ainda. Vários milhões". A batalha judicial da Haddad contra a Câmara, entretanto, continua: "São dois processos. Um para fixar o valor da indenização. Outro cobrando aluguéis. Dois aguardam perícias. Devem acabar em 2018", me disse via WhatsApp o André Borges, lá do Pantanal, onde passa o recesso forense.

