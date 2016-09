Sarau da imprensa

Fotos www.MarcoEusebio.com.br Marta no sarau do Sindjor-MS: pedidos de novas edições

Com música, teatro, artesanato e outras atividades culturais, trecho da Orla Ferroviária na área central de Campo Grande foi ocupado pelo primeiro "Sarau da Ocupação" do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) em comemoração ao Dia da Imprensa com confraternização dos profissionais do setor. O evento agradou e a galera pede novas edições. "A ideia inicial foi de comemorar a data, mas a pedido de colegas estamos avaliando promover novos eventos", diz a jornalista Marta Ferreira, presidente do Sindjor-MS.

