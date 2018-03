Ruralistas querem urgência para incluir invasões do MST na Lei Antiterrorismo

Ilustração/Reprodução Projeto classifica invasões de imóveis por grupos como o MST como terrorismo, com penas de 12 a 30 anos de prisão

O colégio de líderes da Câmara decide decide hoje se vota requerimento de urgência para acelerar a tramitação do Projeto de Lei 9604/2018 que inclui as invasões de imóveis rurais promovidas por movimentos como o MST e urbanos, por movimentos como o MTST, na Lei Antiterrorismo, aprovada em 2016 contra eventuais ataques durante a Copa do Mundo e as Olímpiadas no Brasil, que prevê penas de 12 a 30 anos de prisão, diz Lauro Jardim em blog no O Globo. Autor da proposta, o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) diz que a intenção é punir o "abuso do direito de articulação de movimentos sociais" na ocupações de imóveis com "a finalidade de provocar terror social ou generalizado". Se a urgência for aprovada, o projeto defendido pela bancada ruralista não precisará passar pelas comissões temáticas e será votado direto no plenário da Câmara, para depois seguir ao Senado.

