Recesso do TJMS e férias dos advogados

Ilustração/Reprodução Com recesso do TJ de 20 deste mês a 6 de janeiro, prazos ficarão suspensos e advogados poderão tirar férias

O Tribunal de Justiça inicia no dia 20 deste mês o recesso forense em Mato Grosso do Sul, que vai até o dia 6 de janeiro. Os advogados também poderão tirar férias no período, diz o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche. "Idem na Justiça Federal", acrescenta. Vale lembrar que, apesar da retomada das atividades no dia 7, os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 20 do mês que vem no âmbito da jurisdição do Judiciário estadual, explica o advogado.

