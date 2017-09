“Quero estar 100% para 2018”, diz senador Moka sobre exames médicos em Brasília

Agência Senado Moka falou sobre exames preventivos em Brasília e afirmou que pretende voltar a Campo Grande na semana que vem

"Como vai ter eleição no ano que vem, quero estar 100%" disse, bem-humorado, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS), que acabou de telefonar aqui ao Blog, contou que passou por exame de cateterismo radial, em que é inserido um cateter no punho para verificar preventivamente se há algum tipo de obstrução nas artérias, e negou ter passado por cirurgia, como chegou a ser divulgado por alguns sites de notícia do estado. Moka disse que passa bem, mas continua no Hospital no Hospital do Coração do Brasil (HCBr), em Brasília, para exames complementares e espera receber alta nesta sexta-feira. "Os exames já estavam agendados e não houve qualquer cirurgia. Embora o cateter seja um exame invasivo, é um procedimento hoje considerado normal", disse o senador, que é médico. Moka contou que pretende ficar em Brasília no fim de semana, já que na terça-feira terá de retomar as sessões no Senado.

