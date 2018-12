“Querem colocar raposa no galinheiro”, diz Simone Tebet sobre agências regulatórias

Agência Senado Simone diz que projeto voltou com 'jabutis': ''Estão querendo colocar raposa no galinheiro'

O projeto da Lei Geral das Agências Regulatórias encontra resistências no Senado, depois de ter ganho uma emenda na Câmara dos Deputados que retira a quarentena e abre brecha para volta de indicações políticas e de empresas que são alvo de fiscalização das agências. "Estão querendo colocar raposa no galinheiro" escreveu no Twitter a líder do MDB, senadora Simone Tebet (MS) que rejeita a retirada da quarentena para que dirigentes ou pessoas ligadas a empresas fiscalizadas, como companhias aéreas, telefônicas, de energia etc., ocupem cargos de diretoria nas agências. Autor da proposta, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (MDB-CE), também não gostou da emenda e ameaça não colocar o texto em votação. Ao Blog, Simone afirmou na noite de quarta (05) que o projeto voltou ao Senado com "três jabutis, e esse é um deles", o que é um risco, pois, frisou, "agências como a Anac, Anatel e Aneel protegem muito mais empresas como "a Oi, a Vivo, a TAM, um laboratório de remédio, do que, propriamente, o consumidor". Ouça.

