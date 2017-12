Queima de fogos no Parque dos Poderes para saudar 2018 preocupa ambientalistas

Prefeitura de CG Cidade do Natal será palco pela primeira vez de uma queima de fogos para saudar o Ano Novo, anunciou a Prefeitura

O anúncio da Prefeitura de Campo Grande de que fará uma queima de fogos de dez minutos para saudar a chegada de 2018 neste fim de semana na Cidade do Natal, no Parque dos Poderes, preocupa defensores de animais. "Isso pode ser um desastre para a Capital das aves. O barulho vai assustar as aves, que não estão acostumadas a voar à noite, e muitas podem morrer, causando grande impacto ambiental!", adverte o ex-presidente da OAB-MS, Leonardo Duarte, citando caso que matou milhares de pássaros nos EUA no início de 2011 (leia aqui no site do Jornal Hoje). A bióloga Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, reforça o alerta: "No ano passado, notamos que araras sumiram depois da virada de ano da região central da cidade. Depois apareceram. Não é fácil mudar uma cultura, mas é necessário saber que não só as aves, mas os animais em geral são afetados. O Parque dos Poderes é uma reserva ambiental e, acredito, que a Secretaria de Meio Ambiente deveria ser ouvida", afirmou.

