"Que haja uma corrida armamentista", responde Trump sobre arsenais nucleares

Carlos Barria/Reuters/Yahoo Reprodução Donald Trump: 'vamos superar a todos'

Se não bastasse maus presságios da tradição católica descritos na nota anterior, mais um motivo para tirar o sono com quem anda desconfiado sobre o que virá com o Ano Novo. Questionado nesta sexta sobre sua ameaçadora postagem no Twitter, defendendo que as forças armadas dos Estados Unidos expandam sua capacidade nuclear, o presidente eleito Donaldo Trump respondeu à emissora MSNBC: "Que haja uma corrida armamentista. Iremos ser superiores em cada passagem e superar a todos."

