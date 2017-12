Quanto custou a Câmara em 2017

Divulgação Trad recebeu 'economia' de R$ 5,2 milhões de Rocha; resta ao contribuinte refletir se teve retorno ao gastar R$ 62 milhões com os vereadores

A Câmara de Campo Grande devolveu R$ 5,2 milhões à Prefeitura, dos R$ 62 milhões que gastou neste ano do chamado duodécimo, repasse obrigatório feito pelo Executivo. A devolução foi inferior à de 2016 (R$ 6 milhões) e à de 2015 (R$ 10,2 milhões). O presidente da Casa, vereador João Rocha (PSDB), diz no site da instituição que o isso é "resultado da economia" da Câmara dos Vereadores "num trabalho conjunto, durante todo o ano". Resta ao contribuinte dizer se valou a pena pelos serviços prestados pelos nobres edis no ano que se encerra. A propósito, a manchete política do jornal Correio do Estado destaca que a Coffe Break, operação que apontou esquema envolvendo empreiteiros e vereadores para tomar o mandato do ex-prefeito Alcides Bernal, está prestes a completar seu segundo aniversário sem punição aos envolvidos.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog